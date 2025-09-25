Advertise with Us
Local businesses interested in advertising in our publications: Email azads@iniusa.org.
Classifieds
For classified advertising in print and classified interactive: Email iniclassads@iniusa.org.
Customer Service
To speak to one of our customer service specialists: Call 623-972-6101.
Legals
For legal advertising in the Daily Independent: Email legals@iniusa.org.
Opinions with Civility
To submit opinions or guest letters about your organization: Email azopinions@iniusa.org
Newsroom
To submit news, photos and releases: Email aznews@iniusa.org
Memorials and Obituaries
All questions about printed and online obituaries: Email azobits@iniusa.org
Subscriptions
All subscriber customer service and newspaper delivery questions, including digital YourValley.net subscriptions or Daily Independent e-Newspapers, starts/stops, and vacation holds: Email customerservice@iniusa.org.